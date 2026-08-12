Олимпийский чемпион из Румынии назвал россиянина Корнева своим главным конкурентом

Олимпийский чемпион по плаванию румын Давид Попович назвал россиянина Егора Корнева своим главным конкурентом на дистанции 100 м вольным стилем.

Ранее Попович стал чемпионом Европы в этой дисциплине. Корнев занял второе место.

«Это был очень хороший заплыв. У меня были очень сильные соперники, поэтому в первую очередь хочу поздравить их. Борьба была действительно очень плотной, и меня невероятно радует, насколько серьёзным может стать это противостояние в будущем.

На данный момент Корнев рассматривается как один из моих главных конкурентов. Он очень быстрый и очень сильный. Мне особенно нравится, как он проплывает 50 м вольным стилем, считаю, это настоящее искусство.

Но на той дистанции, где мы пересекаемся, то есть на 100-метровке вольным стилем, как я уже сказал, мне не терпится увидеть, куда приведёт нас это соперничество в ближайшие годы. Потому что именно в этом суть спорта: дружба, уважение и честная игра», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.