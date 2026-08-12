15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Утренняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
12:33 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион из Румынии назвал россиянина Корнева своим главным конкурентом

Олимпийский чемпион из Румынии назвал россиянина Корнева своим главным конкурентом
Комментарии

Олимпийский чемпион по плаванию румын Давид Попович назвал россиянина Егора Корнева своим главным конкурентом на дистанции 100 м вольным стилем.

Ранее Попович стал чемпионом Европы в этой дисциплине. Корнев занял второе место.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль
12 августа 2026, среда. 19:52 МСК
Окончено
1
Давид Попович
Румыния
46.56
2
Егор Корнев
Россия
+0.18
3
Криштоф Милак
Венгрия
+0.31

«Это был очень хороший заплыв. У меня были очень сильные соперники, поэтому в первую очередь хочу поздравить их. Борьба была действительно очень плотной, и меня невероятно радует, насколько серьёзным может стать это противостояние в будущем.

На данный момент Корнев рассматривается как один из моих главных конкурентов. Он очень быстрый и очень сильный. Мне особенно нравится, как он проплывает 50 м вольным стилем, считаю, это настоящее искусство.

Но на той дистанции, где мы пересекаемся, то есть на 100-метровке вольным стилем, как я уже сказал, мне не терпится увидеть, куда приведёт нас это соперничество в ближайшие годы. Потому что именно в этом суть спорта: дружба, уважение и честная игра», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
Материалы по теме
Егор Корнев с рекордом России стал вторым на дистанции 100 м вольным стилем на ЧЕ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android