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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Утренняя сессия
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Чемпион из Румынии выделил вероятную ошибку Корнева в заплыве 100 м вольным стилем

Чемпион из Румынии выделил вероятную ошибку Корнева в заплыве 100 м вольным стилем
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Победитель на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы румынский пловец Давид Попович высказался о заплыве россиянина Егора Корнева. Он завоевал серебряную медаль на этой дистанции.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль
12 августа 2026, среда. 19:52 МСК
Окончено
1
Давид Попович
Румыния
46.56
2
Егор Корнев
Россия
+0.18
3
Криштоф Милак
Венгрия
+0.31

«Возможно, Егор допустил тактическую ошибку, потому что слишком быстро прошёл первую половину дистанции. На последних метрах было очень важно сохранять терпение. Мы с ним и все остальные должны использовать те качества, которые делают нас быстрыми.

Поскольку у Егора несколько другое телосложение, нежели у меня, он должен использовать своё преимущество на первых 50 метрах. Это его способ быстро проплыть 100-метровку. Это просто другой стиль — он не плохой и не хороший, просто иной. Я же лучше проявляю себя на второй половине дистанции.

Поэтому считаю, что он провёл очень хороший заплыв. Он показал своё лучшее время. Я бы никогда не назвал это ошибкой, потому что он был невероятно заряжен и очень хорош. Но всё в порядке», – передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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