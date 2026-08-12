Чемпион из Румынии выделил вероятную ошибку Корнева в заплыве 100 м вольным стилем

Победитель на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы румынский пловец Давид Попович высказался о заплыве россиянина Егора Корнева. Он завоевал серебряную медаль на этой дистанции.

«Возможно, Егор допустил тактическую ошибку, потому что слишком быстро прошёл первую половину дистанции. На последних метрах было очень важно сохранять терпение. Мы с ним и все остальные должны использовать те качества, которые делают нас быстрыми.

Поскольку у Егора несколько другое телосложение, нежели у меня, он должен использовать своё преимущество на первых 50 метрах. Это его способ быстро проплыть 100-метровку. Это просто другой стиль — он не плохой и не хороший, просто иной. Я же лучше проявляю себя на второй половине дистанции.

Поэтому считаю, что он провёл очень хороший заплыв. Он показал своё лучшее время. Я бы никогда не назвал это ошибкой, потому что он был невероятно заряжен и очень хорош. Но всё в порядке», – передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.