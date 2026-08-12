Олимпийский чемпион из Румынии отреагировал на приглашение на чемпионат России
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Победитель на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы румынский пловец Давид Попович ответил на приглашение российского спортсмена Егора Корнева.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль
12 августа 2026, среда. 19:52 МСК
Окончено
1
Давид Попович
Румыния
46.56
2
Егор Корнев
Россия
+0.18
3
Криштоф Милак
Венгрия
+0.31
«Поеду ли я на чемпионат России, если меня пригласят? Не знаю, уверен, что мы встретимся на других чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх и так далее. Но кто знает… Расписание соревнований всегда может измениться», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Ранее Корнев признался, что ему нравится соревноваться с Поповичем и позвал того в Россию, чтобы показать, как нужно «по-настоящему быстро ездить» на автомобиле не только на прямой.
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