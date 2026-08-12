Олимпийский чемпион из Румынии отреагировал на приглашение на чемпионат России

Победитель на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы румынский пловец Давид Попович ответил на приглашение российского спортсмена Егора Корнева.

«Поеду ли я на чемпионат России, если меня пригласят? Не знаю, уверен, что мы встретимся на других чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх и так далее. Но кто знает… Расписание соревнований всегда может измениться», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Корнев признался, что ему нравится соревноваться с Поповичем и позвал того в Россию, чтобы показать, как нужно «по-настоящему быстро ездить» на автомобиле не только на прямой.