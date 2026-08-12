15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Утренняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
12:33 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион из Румынии отреагировал на приглашение на чемпионат России

Олимпийский чемпион из Румынии отреагировал на приглашение на чемпионат России
Комментарии

Победитель на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы румынский пловец Давид Попович ответил на приглашение российского спортсмена Егора Корнева.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль
12 августа 2026, среда. 19:52 МСК
Окончено
1
Давид Попович
Румыния
46.56
2
Егор Корнев
Россия
+0.18
3
Криштоф Милак
Венгрия
+0.31

«Поеду ли я на чемпионат России, если меня пригласят? Не знаю, уверен, что мы встретимся на других чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх и так далее. Но кто знает… Расписание соревнований всегда может измениться», — передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Корнев признался, что ему нравится соревноваться с Поповичем и позвал того в Россию, чтобы показать, как нужно «по-настоящему быстро ездить» на автомобиле не только на прямой.

Материалы по теме
Корнев — о Поповиче: классный парень, делимся с ним новостями, пригласил в Россию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android