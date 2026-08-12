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Установившая рекорд мира в полуфинале итальянка Куртис готовится к новому рекорду в финале

Установившая рекорд мира в полуфинале итальянка Куртис готовится к новому рекорду в финале
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Итальянская пловчиха Сара Куртис заявила, что будет готовиться к новому рекорду мира в финальном заплыве на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее в полуфинале спортсменка уже проплыла быстрее рекорда мира. Она показала результат 26,63.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 50 м на спине. 1/2 финала
12 августа 2026, среда. 20:26 МСК
Окончено

«Даже слов не нахожу от эмоций. Я просто невероятно рада и счастлива от всего, что происходит в моей жизни. И завтра будет круто – хотя уже сейчас круто. Во мне просто море эмоций, безумно благодарна за всё, что случилось в этом сезоне и в этом году.

Знаю, что могу лучше, могу стать сильнее. Я хочу становиться лучше с каждым днём, хочу быть лучшей версией себя, и этот результат для меня очень много значит. Увидим ли мы в финале новый рекорд? Кто знает, может быть, и увидим. Было бы здорово, конечно, повторить это и в финале.

Но лично я считаю, что важнее просто выйти в финал, чем гнаться за конкретным временем или думать о каждом отрезке. Главное — коснуться бортика первым, и всё», – сказала Куртис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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