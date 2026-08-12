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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Утренняя сессия
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Рекордсменка мира из Италии Куртис заявила, что Париж занимает особое место в её сердце

Рекордсменка мира из Италии Куртис заявила, что Париж занимает особое место в её сердце
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Итальянcкая пловчиха Сара Куртис, установившая рекорд мировой рекорд на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы, рассказала, что Париж, где проходит турнир, занимает в её сердце особое место.

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12 августа 2026, среда. 20:26 МСК
Окончено

«Постараюсь увидеть Эйфелеву башню, если получится. Мне просто нравится гулять, ощущать атмосферу.

Я съела огромный пангоччоло (сдобная булочка с шоколадной начинкой или каплями. – Прим. «Чемпионата»), не знаю, как это назвать по-английски, огромный десерт. Это было потрясающе.

Чувствую, что этот город для меня особенный, он занимает особое место в моём сердце», — сказала Куртис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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