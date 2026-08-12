Рекордсменка мира из Италии Куртис заявила, что Париж занимает особое место в её сердце

Итальянcкая пловчиха Сара Куртис, установившая рекорд мировой рекорд на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы, рассказала, что Париж, где проходит турнир, занимает в её сердце особое место.

«Постараюсь увидеть Эйфелеву башню, если получится. Мне просто нравится гулять, ощущать атмосферу.

Я съела огромный пангоччоло (сдобная булочка с шоколадной начинкой или каплями. – Прим. «Чемпионата»), не знаю, как это назвать по-английски, огромный десерт. Это было потрясающе.

Чувствую, что этот город для меня особенный, он занимает особое место в моём сердце», — сказала Куртис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.