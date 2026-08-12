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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Утренняя сессия
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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 12 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 12 августа
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Сегодня, 12 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках турнира прошли соревнования по плаванию. Серебро выиграл россиянин Егор Корнев на дистанции 100 м вольным стилем, а также женская сборная России в составе Дарьи Клепиковой, Александры Кузнецовой, Алины Гайфутдиновой и Киры Манохиной заняла третье место.

Медальный зачёт возглавляет Великобритания, второе место занимает Италия, а третье — Германия. Команда России также осталась на четвёртой строчке.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 12 августа:

Великобритания — 10 золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.
Италия — девять золотых, девять серебряных и 19 бронзовых медалей.
Германия — восемь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.
Россия — семь золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей.
Венгрия — две золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали.
Нидерланды — две золотые медали, два серебра и бронза.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
Медальный зачёт ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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