Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 12 августа

Сегодня, 12 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках турнира прошли соревнования по плаванию. Серебро выиграл россиянин Егор Корнев на дистанции 100 м вольным стилем, а также женская сборная России в составе Дарьи Клепиковой, Александры Кузнецовой, Алины Гайфутдиновой и Киры Манохиной заняла третье место.

Медальный зачёт возглавляет Великобритания, второе место занимает Италия, а третье — Германия. Команда России также осталась на четвёртой строчке.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 12 августа:

Великобритания — 10 золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.

Италия — девять золотых, девять серебряных и 19 бронзовых медалей.

Германия — восемь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Россия — семь золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей.

Венгрия — две золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали.

Нидерланды — две золотые медали, два серебра и бронза.