Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: результаты соревнований на 12 августа

В среду, 12 августа, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме, Великобритания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Результаты на 12 августа:
Мужчины. Бег. 400 м
1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) — 44,17.
2. Мухаммад Абдалла Кунта (Франция) — 44,40.
3. Йонас Фейфферс (Нидерланды) — 44,41.
Женщины. Бег. 400 м с барьерами
1. Эмма Заплеталова (Словакия) — 52,91.
2. Эмили Ньюнэм (Великобритания) — 53,33.
3. Фатумата Бинта Диалло (Португалия) — 53,55.
Мужчины. Бег. 110 м с барьерами
1. Джейсон Джозеф (Швейцария) — 13,12.
2. Джаст Квау-Мэти (Франция) — 13,16.
3. Якуб Шиманьски (Польша) — 13,26.
Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года