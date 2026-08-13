Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: результаты соревнований на 12 августа

В среду, 12 августа, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме, Великобритания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Результаты на 12 августа:

Мужчины. Бег. 400 м

1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) — 44,17.

2. Мухаммад Абдалла Кунта (Франция) — 44,40.

3. Йонас Фейфферс (Нидерланды) — 44,41.

Женщины. Бег. 400 м с барьерами

1. Эмма Заплеталова (Словакия) — 52,91.

2. Эмили Ньюнэм (Великобритания) — 53,33.

3. Фатумата Бинта Диалло (Португалия) — 53,55.

Мужчины. Бег. 110 м с барьерами

1. Джейсон Джозеф (Швейцария) — 13,12.

2. Джаст Квау-Мэти (Франция) — 13,16.

3. Якуб Шиманьски (Польша) — 13,26.

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года