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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Утренняя сессия
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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: медальный зачёт, таблица на 12 августа

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: медальный зачёт, таблица на 12 августа
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Во среду, 12 августа, в Бирмингеме, Великобритания, продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике. В рамках второго дня были разыграны медали в беге, метании молота и прыжках в длину.

Медальный зачёт возглавляет сборная Великобритании, второе место занимает Италия, а третье — Нидерланды.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Медальный зачёт на 12 августа:

1. Великобритания — три золотые, три серебряные медали.
2. Италия — две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль.
2. Нидерланды — две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.
4. Норвегия — две золотые медали и бронза.
5. Швейцария — одно золото и одно серебро.
6. Венгрия — одна золотая медаль.
7. Греция — одна золотая медаль.
8. Словакия — одно золото.
8. Финляндия — одно золото.

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.

Календарь ЧЕ по лёгкой атлетике — 2026
Медальный зачёт ЧЕ по лёгкой атлетике — 2026
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