Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: медальный зачёт, таблица на 12 августа

Во среду, 12 августа, в Бирмингеме, Великобритания, продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике. В рамках второго дня были разыграны медали в беге, метании молота и прыжках в длину.

Медальный зачёт возглавляет сборная Великобритании, второе место занимает Италия, а третье — Нидерланды.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Медальный зачёт на 12 августа:

1. Великобритания — три золотые, три серебряные медали.

2. Италия — две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль.

2. Нидерланды — две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.

4. Норвегия — две золотые медали и бронза.

5. Швейцария — одно золото и одно серебро.

6. Венгрия — одна золотая медаль.

7. Греция — одна золотая медаль.

8. Словакия — одно золото.

8. Финляндия — одно золото.

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.