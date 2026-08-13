Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 13 августа

Сегодня, 13 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 13 августа (время московское)

Плавание

19:30. 100 м, баттерфляй, мужчины.

19:36. 50 м, спина, женщины.

20:29. 200 м, брасс, мужчины.

20:36. 200 м, вольный стиль, женщины.

20:43. Эстафета 4х100, вольный стиль, мужчины.

Плавание, квалификация

Начало квалификационной сессии – в 10:30 мск.

200 м, вольный стиль, мужчины.

100 м, баттерфляй, женщины.

50 м, спина, мужчины.

200 м, брасс, женщины.

Эстафета 4х100 м, вольный стиль, мужчины.

1500 м, вольный стиль, женщины.