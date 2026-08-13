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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Вечерняя сессия
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20:35 Мск
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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 13 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 13 августа
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Сегодня, 13 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 13 августа (время московское)

Плавание
19:30. 100 м, баттерфляй, мужчины.
19:36. 50 м, спина, женщины.
20:29. 200 м, брасс, мужчины.
20:36. 200 м, вольный стиль, женщины.
20:43. Эстафета 4х100, вольный стиль, мужчины.

Плавание, квалификация
Начало квалификационной сессии – в 10:30 мск.

200 м, вольный стиль, мужчины.
100 м, баттерфляй, женщины.
50 м, спина, мужчины.
200 м, брасс, женщины.
Эстафета 4х100 м, вольный стиль, мужчины.
1500 м, вольный стиль, женщины.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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