Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 13 августа

Сегодня, 13 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 13 августа (время московское)
Плавание
19:30. 100 м, баттерфляй, мужчины.
19:36. 50 м, спина, женщины.
20:29. 200 м, брасс, мужчины.
20:36. 200 м, вольный стиль, женщины.
20:43. Эстафета 4х100, вольный стиль, мужчины.
Плавание, квалификация
Начало квалификационной сессии – в 10:30 мск.
200 м, вольный стиль, мужчины.
100 м, баттерфляй, женщины.
50 м, спина, мужчины.
200 м, брасс, женщины.
Эстафета 4х100 м, вольный стиль, мужчины.
1500 м, вольный стиль, женщины.