Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 13 августа

Сегодня, 13 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 13 августа (время начала – московское)

Десятиборье

12:33. Десятиборье, 100 м с барьерами;

13:00. Десятиборье. Положение после шести видов;

13:20. Десятиборье. Метание диска;

14:45. Десятиборье. Положение после семи видов;

15:00. Десятиборье. Прыжки с шестом;

16:30. Десятиборье. Положение после восьми видов;

20:35. Десятиборье. Метание копья;

22:35. Десятиборье. Положение после девяти видов;

23:10. Десятиборье. 1500 м;

23:25. Десятиборье. Итоговое положение.

Метания

22:45. Мужчины, метание диска.

Беговые

22:29. 3000 м, стипль-чез, женщины;

23:28. 800 м, мужчины;

23:50. 200 м, женщины.

Прыжковые

21:40. Тройной прыжок, женщины;

21:50. Прыжки с шестом, женщины.