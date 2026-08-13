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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Вечерняя сессия
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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 13 августа

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 13 августа
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Сегодня, 13 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 13 августа (время начала – московское)

Десятиборье
12:33. Десятиборье, 100 м с барьерами;
13:00. Десятиборье. Положение после шести видов;
13:20. Десятиборье. Метание диска;
14:45. Десятиборье. Положение после семи видов;
15:00. Десятиборье. Прыжки с шестом;
16:30. Десятиборье. Положение после восьми видов;
20:35. Десятиборье. Метание копья;
22:35. Десятиборье. Положение после девяти видов;
23:10. Десятиборье. 1500 м;
23:25. Десятиборье. Итоговое положение.

Метания
22:45. Мужчины, метание диска.

Беговые
22:29. 3000 м, стипль-чез, женщины;
23:28. 800 м, мужчины;
23:50. 200 м, женщины.

Прыжковые
21:40. Тройной прыжок, женщины;
21:50. Прыжки с шестом, женщины.

Календарь ЧЕ-2026 по лёгкой атлетике
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