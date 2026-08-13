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Иван Гирёв вышел в полуфинал на 200 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2026

Иван Гирёв вышел в полуфинал на 200 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2026
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Российский пловец Иван Гирёв вышел в полуфинальную стадию соревнований в заплыве на 200 м вольным стилем на чемпионате Европы – 2026. В квалификации россиянин занял 10-е место, показав результат 1 минута 46,43 секунды.

Победителем квалификации на этой дистанции стал австриец Кристиан Гифинг, показавший время 1.44,96. На втором месте расположился Джеймс Гай из Великобритании с результатом 1.45,40. Тройку лучших замкнул Совёр Кристофини (Франция) – его результат составил 1.45,93. Ещё два россиянина — Роман Акимов и Николай Колесников — заняли 26-е и 29-е места соотвественно.

Полуфинальные заплывы на этой дистанции пройдут вечером 13 августа, финальный — 14 августа.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.

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