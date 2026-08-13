Дарья Клепикова с 4-го места в квалификации вышла в полуфинал 100 м баттерфляем на ЧЕ-2026

Российская пловчиха Дарья Клепикова смогла пройти в полуфинальную стадию соревнований в плавании на 100 м баттерфляем в рамках чемпионата Европы – 2026, заняв в квалификации четвёртое место. Россиянка показала время 57,56 секунды.

Лидером заплыва стала бельгийка Рос Ваноттердейк с результатом 56,76 секунды. Второй результат показала немка Ангелина Кёлер (56,77). Тройку лучших замкнула Барбора Симанова из Чехии (57,43).

Полуфинальные заплывы на этой дистанции пройдут вечером 13 августа, финальный — 14 августа.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.