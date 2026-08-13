Колесников и Самусенко вышли в полуфинал на 50 м на спине на ЧЕ. У Климента — лучшее время

Российские пловцы Климент Колесников и Павел Самусенко прошли в полуфинальную стадию соревнований в плавании на 50 м на спине в рамках чемпионата Европы – 2026 в Париже. Россияне расположились в квалификации на наивысших позициях: Колесников занял первое место с результатом 24,12 секунды. Самусенко уступил лидеру одну сотую, показав время 24,13 секунды. Тройку лучших в квалификации на этой дистанции замкнул Мирослав Кнедла из Чехии (24,19).

Ещё один россиянин Георгий Яковлев занял в квалификации пятое место, но не сможет выступить в полуфинале, так как от одной сборной в следующую стадию проходят максимум два спортсмена (в случае России — Колесников и Самусенко).

Полуфинальные заплывы на этой дистанции пройдут вечером 13 августа, финальный — 14 августа.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.