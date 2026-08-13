Евгения Чикунова стала третьей в квалификации на 200 м брассом на чемпионате Европы — 2026

Российская пловчиха Евгения Чикунова прошла в полуфинальную стадию соревнований в плавании на 200 м брассом в рамках чемпионата Европы — 2026 в Париже, заняв третье место в квалификации на этой дистанции. Россиянка показала время 2 минуты 24,18 секунды.

Победительницей заплыва стала британка Ангарад Эванс с результатом 2.22,66. Второе время показала Мона Макшерри из Ирландии (2.23,37).

Полуфинальные заплывы на этой дистанции пройдут вечером 13 августа, финальный — 14 августа.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.