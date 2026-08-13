Российские пловцы выиграли квалификационную эстафету 4х100 м вольным стилем на ЧЕ-2026

Российские пловцы стали победителями эстафеты 4х100 м вольным стилем в рамках квалификации на чемпионате Европы – 2026. Спортсмены преодолели дистанцию за 3 минуты 12,21 секунды. Команду представили Михаил Щербаков, Роман Жидков, Василий Кукушкин, Андрей Минаков.

Второе место заняла сборная Великобритании с результатом 3.12,80. Тройку лидеров замкнула Хорватия, показавшая время 3.13,06.

Медали в мужской эстафете 4х100 вольным стилем будут разыграны сегодня, 13 августа.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.