Рекордсменка мира Чикунова рассказала о своём настрое на 200 м брассом на ЧЕ в Париже

Серебряный призёр чемпионата мира — 2025 российская пловчиха Евгения Чикунова поделилась настроем на заплыв на 200 м брассом на чемпионате Европы — 2026.

«Конечно, уже получше плывётся, лучше всё получается. Заплыв в рабочем режиме, в принципе, как хотела, так и проплыла. Ориентировалась больше на вторую часть, в принципе, это и получилось. Считаю, что хорошо для утра. Конечно, поднакрыло немного, но на то это всё и утро.

Все пока в рабочем режиме идут, по гребкам у меня всё хорошо, мы посчитали с тренером – всё нормально. Будет серьёзная битва на 200 метров, с немкой я уже выступала на «Маре Нострум», уже привычно, а вот с другими девочками, британкой и ирландкой, ранее не пересекались напрямую», – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.