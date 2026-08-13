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«В Казани мы прыгаем с крыши». Российский хайдайвер рассказал о своих тренировках

«В Казани мы прыгаем с крыши». Российский хайдайвер рассказал о своих тренировках
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Российский хайдайвер Павел Истомин ответил, как устроены его тренировки.

– Где конкретно ты тренируешься? Как таковых вышек на 20 метров же нет…
– В Казани прыгаем с крыши ДВВС (Дворца водных видов спорта), там забираешься наверх, на крышу, до самой вышки. Там специальные балки, которые всю конструкцию здания держат.

У нас, когда чемпионат России проходит, там спортсмены и выступают, вернее, исполняют из-под крыши шоу-прыжки. А я там тренируюсь. Чтобы забраться туда, сначала едешь на лифте, потом лестница, потом ещё одна лестница, потом уже подходишь к потолку и пролезаешь на балку, — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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