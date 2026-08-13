Две российские судьи будут работать на ЧМ по художественной гимнастике в Германии

Российские судьи Ольга Минигалина и Ольга Фролова будут работать на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте, Германия.

«Ольга Минигалина, судья международной категории, участвует в чемпионате мира в качестве судьи в индивидуальной программе. Судья международной категории Ольга Фролова участвует в чемпионате мира в качестве судьи в групповых упражнениях», — приводит слова Федерации гимнастики России ТАСС.

Чемпионат мира проходит во Франкфурте-на-Майне, Германия, с 12 по 16 августа. Российские спортсменки допущены до участия в соревнованиях без национальной символики. В случае победы россиянок на турнире во время церемонии награждения будет звучать музыка, ранее утверждённая Международным олимпийским комитетом (МОК) в качестве гимна нейтральных спортсменов (AIN) на Олимпиаде-2024.