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Чикунова: не хватает международных стартов, дома легче, но для мировой арены не годится

Чикунова: не хватает международных стартов, дома легче, но для мировой арены не годится
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Российская пловчиха Евгения Чикунова сравнила атмосферу на международной арене и соревнованиях в России.

«Здесь отличные болельщики, яркая атмосфера, но в Казани на самом деле тоже очень хорошо болеют. Конечно, мне всё-таки не хватает ещё международных стартов, удалось на «Маре Нострум» влиться, они помогли мне очень, рада, что на них плыла.

Но думаю, что, возможно, надо думать над тем, чтобы больше стартовать на международных стартах, чтобы все пропуски, которые были ранее, нарабатывать и нарабатывать. Дома выступать привычно, в каком-то смысле морально легче, но для мировой арены это всё уже никуда не годится», – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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