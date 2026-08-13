Ксения Мишарина прошла в финал на 1500 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2026

Российская пловчиха Ксения Мишарина квалифицировалась в финальную стадию соревнований в плавании на 1500 м вольным стилем в рамках чемпионата Европы — 2026 в Париже. Россиянка преодолела дистанцию за 16 минут 08,71 секунды и заняла второе место.

Лидером заплыва стала итальянка Симона Квадарелла с результатом 16.05,28. Тройку лучших замкнула Изабель Гозе из Германии (16.10,51).

Медали в женском заплыве на 1500 м вольным стилем будут разыграны завтра, 14 августа.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.