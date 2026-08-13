«Я каждый раз боюсь». Российский хайдайвер — о прыжках в воду с 20 метров

Российский хайдайвер Павел Истомин рассказал, боится ли прыгать с высоты 20 метров.

– Есть ли у тебя страхи? Всё-таки спорт не для слабаков.

– Страх не разбиться? Он есть, конечно, и всегда был, и всегда будет.

– А как перебороть этот страх? Просто брать и делать? Или каждый раз боишься?

– Нет, я каждый раз боюсь… Каждый прыжок с 20 метров – это всегда страх. Но у меня мама – спортивный психолог. Она учила говорить себе: «Ты лучший, у тебя всё получится». Так и двигаюсь.

– А у тебя когда‑нибудь случались неудачные прыжки с большой высоты? С маленькой у всех бывают, а чем чреваты ошибки на высоте 20 метров?

– Вот когда я первый раз прыгал с этой вышки, то нормально так приложился – перетянуло мышцы. Но всё в порядке, без травм, я нормально сориентировался, – сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.