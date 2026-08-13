Чикунова объяснила причину, по которой пропустит 50 м брассом на ЧЕ в Париже

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, почему не выступит на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы – 2026.

«Полтинник – это возможность попробовать воду, разогнаться, в любом случае хорошо. Здесь не заявлена на 50 метров, он будет после двухсотки, уже не особенно есть смысл плыть», – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.