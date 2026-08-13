«Меня тренер сборной даже вживую не видел». Хайдайвер Истомин — о попадании на ЧЕ-2026

Российский хайдайвер Павел Истомин рассказал, как отобрался на чемпионат Европы — 2026 в Париже.

– Как ты вообще оказался на чемпионате Европы? Нет же никаких отборочных соревнований в этой дисциплине.

– Я тренировался у себя дома в Казани, с тех же 20 метров. Помню тренировался, а через пару месяцев мне сказали: «Давай попробуем вот такой прыжок собрать». Собрали. Вообще, главный тренер даже вживую меня не видел, мы прислали ему видео, и он сказал: «Пойдёт». Так я и поехал, — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.