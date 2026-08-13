Чикунова назвала удобным для себя календарь соревнований на ЧЕ в Париже

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 российская пловчиха Евгения Чикунова заявила, что календарь соревнований на чемпионате Европы в Париже удобен для неё.

«После сотки уже намного лучше плывётся, лучше чувствуется вода, как-то больше осознания, куда дальше двигаться, появляется.

Удобный календарь турнира, больше привыкла начинать с «полтинника», но ни в коем случае не жалуюсь, всё равно очень хорошо. Лучше, чем с двухсотки начинать», – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Российские пловцы выступают на чемпионате Европы — 2026 в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении флага и гимна российским спортсменам.