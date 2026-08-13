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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Вечерняя сессия
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Жидков высказался о квалификации сборной России в кролевой мужской эстафете в финал ЧЕ

Жидков высказался о квалификации сборной России в кролевой мужской эстафете в финал ЧЕ
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Российский пловец Роман Жидков прокомментировал выход российской сборной в финал чемпионата Европы – 2026 с первого места в квалификации.

«Всё нормально. Первая дистанция спустя четыре дня. Тяжело, лактат высокий, наказал в конце меня. Пойдёт, ничего особенного выделить не могу. Для первой дистанции – пойдёт.

Пока не знаю составы на вечер, важно выиграть было предварительные, чтобы посмотреть на соперников в финале. У нас плывут сильные ребята, усилимся, надеемся на пьедестал. Всё чётко.

Задача тех, кто плывёт утром – помочь ребятам сохраниться, если у нас есть люди, которые могут проплыть утром, мы всегда бережём более сильных ребят», – сказал Жидков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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