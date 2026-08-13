Российский хайдайвер Истомин: мне осталось только прыгнуть с парашютом и в космос слетать

Российский хайдайвер Павел Истомин ответил, хочет ли попробовать какой-либо ещё экстремальный вид активности.

– Нет мыслей попробовать себя в чём-то ещё? В других экстремальных дисциплинах?

– По приколу можем что-то придумать, я за разный движ. Моим видом спорта единицы в стране занимаются. Я уже чего только не перепробовал, наверное, уже даже и мыслей нет о чём-то новом… Разве что осталось прыгнуть с парашютом и, наверное, в космос слетать (улыбается), — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На чемпионате Европы — 2026 Истомин в прыжках с 20-метровой вышки занял 12-е место.