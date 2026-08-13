Одри Верро прошла в финал ЧЕ-2026 в беге на 800 м, несмотря на падение за 150 м до финиша

Швейцарская легкоатлетка Одри Верро вышла в финал чемпионата Европы – 2026 в беге на 800 м, несмотря на падение за 150 м до финиша и последнее место в своём полуфинальном забеге. В первом полуфинале победу одержала Джемма Рики с результатом 1 минута 58,61 секунды. Во втором полуфинале лучшей оказалась британка Кили Ходжкинсон (1.57,38).

В июне Верро почти установила рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Париже в беге на 800 м, завершив дистанцию за 1 минуту 53,80 секунды, что является третьим результатом в истории.

Чемпионат Европы — 2026 проходит в британском Бирмингеме. Соревнования завершатся 16 августа.