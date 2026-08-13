Ангелина Мельникова, выступления на ЧЕ по спортивной гимнастике 2026 13 августа

Сегодня, 13 августа, российские гимнастки закончили выступление в финале индивидуального многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, Хорватия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с оценками олимпийской чемпионки и двукратной абсолютной чемпионки мира Ангелины Мельниковой.

Опорный прыжок. Оценка: 14,333.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

Брусья. Оценка: 14,266.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

Бревно. Оценка: 13,833.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

Вольные упражнения. Оценка: 13,800.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

В сумме за четыре снаряда Ангелина Мельникова набрала 55,932 балла. После завершения трёх из пяти потоков соревнования в индивидуальном многоборье россиянка занимает промежуточное первое место.