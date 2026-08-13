Анна Калмыкова, выступления на ЧЕ по спортивной гимнастике — 2026 13 августа

Сегодня, 13 августа, российские гимнастки закончили выступление в финале индивидуального многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, Хорватия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с оценками Анны Калмыковой.
Опорный прыжок. Оценка: 13,776.
Права на видео принадлежат European Gymnastics
Брусья. Оценка: 14,366.
Права на видео принадлежат European Gymnastics
Бревно. Оценка: 13,566.
Права на видео принадлежат European Gymnastics
Вольные упражнения: 12,600.
Права на видео принадлежат European Gymnastics
В сумме за четыре снаряда Анна Калмыкова набрала 54,632 балла. После завершения трёх из пяти потоков соревнования в индивидуальном многоборье россиянка занимает промежуточное второе место.