Анна Калмыкова, выступления на ЧЕ по спортивной гимнастике — 2026 13 августа

Сегодня, 13 августа, российские гимнастки закончили выступление в финале индивидуального многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, Хорватия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с оценками Анны Калмыковой.

Опорный прыжок. Оценка: 13,776.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

Брусья. Оценка: 14,366.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

Бревно. Оценка: 13,566.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

Вольные упражнения: 12,600.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

В сумме за четыре снаряда Анна Калмыкова набрала 54,632 балла. После завершения трёх из пяти потоков соревнования в индивидуальном многоборье россиянка занимает промежуточное второе место.