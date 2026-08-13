Людмила Рощина, выступления на ЧЕ по спортивной гимнастике — 2026 13 августа

Сегодня, 13 августа, российские гимнастки закончили выступление в финале индивидуального многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, Хорватия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с оценками Людмилы Рощиной.

Опорный прыжок. Оценка: 13,800.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

Брусья. Оценка: 13,933.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

Бревно. Оценка: 13,533.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

Вольные упражнения: 12,600.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

В сумме за четыре снаряда Людмила Рощина набрала 53,866 балла. После завершения трёх из пяти потоков соревнования в индивидуальном многоборье россиянка занимает промежуточное третье место. Лидирует Ангелина Мельникова.