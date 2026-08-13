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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Вечерняя сессия
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Алёна Глотова, выступления на ЧЕ по спортивной гимнастике 2026 13 августа: брусья, видео

Алёна Глотова, выступления на ЧЕ по спортивной гимнастике — 2026 13 августа
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Сегодня, 13 августа, российские гимнастки закончили выступление в квалификации в финалы на отдельных снарядах на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, Хорватия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с оценкой за упражнение на брусьях Алёны Глотовой.

Брусья. Оценка: 14,300.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

На этом чемпионате Европы Алёна Глотова выступает только на одном снаряде. После завершения трёх из пяти потоков соревнований на брусьях россиянка занимает промежуточное второе место и с большой долей вероятности попадёт в финал.

ЧЕ в Загребе проходит с 13 по 23 августа и является отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

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