Алёна Глотова, выступления на ЧЕ по спортивной гимнастике — 2026 13 августа

Сегодня, 13 августа, российские гимнастки закончили выступление в квалификации в финалы на отдельных снарядах на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, Хорватия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с оценкой за упражнение на брусьях Алёны Глотовой.

Брусья. Оценка: 14,300.

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На этом чемпионате Европы Алёна Глотова выступает только на одном снаряде. После завершения трёх из пяти потоков соревнований на брусьях россиянка занимает промежуточное второе место и с большой долей вероятности попадёт в финал.

ЧЕ в Загребе проходит с 13 по 23 августа и является отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.