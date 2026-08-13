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Елизавета Ус, выступления на ЧЕ по спортивной гимнастике 2026 13 августа: бревно, вольные упражнения, опорный прыжок, видео

Елизавета Ус, выступления на ЧЕ по спортивной гимнастике — 2026 13 августа
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Сегодня, 13 августа, российские гимнастки закончили выступление в квалификации на отдельных снарядах на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, Хорватия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с оценками Елизаветы Ус. Спортсменка выступила на трёх снарядах.

Бревно. Оценка: 12,033.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

Вольные упражнения. Оценка: 12,433.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

Опорный прыжок. Оценка: 12,166.

Права на видео принадлежат European Gymnastics

После завершения трёх из пяти потоков соревнования Елизавета Ус занимает промежуточное 14-е место в вольных упражнениях, 33-е место на бревне и 18-е в опорном прыжке.

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