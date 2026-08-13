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Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с российских спортсменов

Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с российских спортсменов
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Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) сняла все ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Лица, имеющие российские паспорта или спортивное гражданство, будут участвовать в мероприятиях WDSF в соответствии с общими нормативными требованиями, применимыми ко всем участникам. Вступление в организацию и соответствие требованиям по-прежнему регулируются уставом WDSF, правилами соревнований, лицензионными требованиями, дисциплинарными положениями и антидопинговыми обязательствами», — говорится в заявлении федерации.

Также организация отметила, что статусы нейтральных атлетов (AIN) и все связанные с ними процедуры проверки, декларации и особые ограничения на участие утратили силу.

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