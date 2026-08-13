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«Я собой горжусь». Мельникова — о выступлении в личном многоборье на ЧЕ-2026

«Я собой горжусь». Мельникова — о выступлении в личном многоборье на ЧЕ-2026
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Победительница Олимпиады-2020 и двукратная абсолютная чемпионка мира россиянка Ангелина Мельникова прокомментировала своё выступление в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике — 2026 в Загребе.

«Я очень собой довольна, собой горжусь. Но буду сконцентрирована на достижении высоких результатов до самого конца соревнований, потому что мы не выступали восемь лет на чемпионате Европы как команда. Какая моя цель? Просто выполнить свои программы без ошибок», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

По результатам многоборья Мельникова после трёх из пяти потоков соревнований занимает промежуточное первое место, набрав 55,932 балла.

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