«Это было настоящее приключение». Мельникова — о сложностях с визой перед ЧЕ-2026

Олимпийская чемпионка 2020 года российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что почувствовала, когда получила первоначальный отказ в хорватской визе за два дня до вылета в Загреб на чемпионат Европы по спортивной гимнастике — 2026.

Напомним, ситуация разрешилась 10 августа, и Мельниковой всё-таки одобрили визу. Она и Анна Калмыкова прибыли в Хорватию позже команды.

«Это было тяжёлое время для нас, поэтому нервничала. И я очень рада, что сейчас нахожусь здесь и могу выступать. В субботу мне сказали, что не могу полететь на чемпионат Европы, но в понедельник неожиданно позвонили и сказали, что виза подтверждена. Мне пришлось очень быстро собрать вещи и поехать в аэропорт. Это было нервно, потому что я перед этим уже расслабилась. Но это было настоящее приключение.

Почему вначале был отказ? Они посчитали, что у меня были неясные цели поездки. И это выглядело очень странно», — приводит слова Мельниковой ТАСС

Сегодня, 13 августа, Ангелина Мельникова набрала 55,932 балла в личном многоборье и занимает промежуточное первое место после трёх потоков соревнования из пяти.