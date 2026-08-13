Андрей Минаков стал восьмым на дистанции 100 м баттерфляем на ЧЕ-2026

Российский пловец Андрей Минаков стал восьмым в финале чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026 на дистанции 100 м баттерфляем. Он показал результат 51,89.

Золото выиграл венгерский пловец Криштоф Милак с результатом 49,48. Второе место занял Максим Груссе из Франции (49,70). Бронза у швейцарца Ное Понти (49,93).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал

1. Криштоф Милак (Венгрия) — 49,48.

2. Максим Груссе (Франция) — 49,70.

3. Ное Понти (Швейцария) — 49,93.

4. Андрей Минаков (Россия) — 51,89.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.