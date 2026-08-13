Гайфутдинова стала пятой на дистанции 50 м на спине, Куртис — первая с рекордом мира на ЧЕ

Россиянка Алина Гайфутдинова стала пятой на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Она показала время 27,23.

Золото с новым рекордом мира выиграла итальянка Сара Куртис с результатом 26,56. Второе место заняла Мари-Амбр Молю (Франция, 27,06). Тройку призёров замкнула британка Лорен Кокс (27,15).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 50 м на спине. Финал:

1. Сара Куртис (Италия) — 26,56.

2. Мари-Амбр Молю (Франция) — 27,06.

3. Лорен Кокс (Великобритания) — 27,15.

5. Алина Гайфутдинова (Россия) — 27,23.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.