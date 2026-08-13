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Минаков: мы не любим быть туристами в финале

Минаков: мы не любим быть туристами в финале
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Российский пловец Андрей Минаков, ставший восьмым в финале чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026 на дистанции 100 м баттерфляем, прокомментировал свой заплыв.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй
13 августа 2026, четверг. 19:30 МСК
Окончено
1
Криштоф Милак
Венгрия
49.48
2
Максим Груссе
Франция
+0.22
3
Ноэ Понти
Швейцария
+0.45

«Тяжело. Не удалось начать, не удалось закончить. Считаю, что был готов показывать куда более сильные секунды, поскольку в предварительных заплывах и в полуфинале время было быстрее. Финал есть финал, но мы не любим быть туристами в финале.

За сутки чуда не произойдёт, хотя и психологически был настроен на совсем другой результат. Будем дальше искать какие-то моменты в тренировочном процессе, чтобы наконец-то преодолеть этот и психологический, и физический барьер.

Буду оптимистично настроен, что у меня получится найти правильный подход, и также сделать прогресс, как и мои коллеги, установившие мировые рекорды. За последние годы удалось нащупать 200 метров баттерфляем на короткой воде.

На длинной воде — немного другое, но что могу отметить в моей подготовке, после переезда в Россию мы более точно работаем с весами в тренировочном зале, чтобы нарастить эту мощь. Проблема в том, что не удалось преобразовать её в скорость на воде», — передаёт слова Минакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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