Гайфутдинова объяснила, почему ей не удалось выиграть медаль в финале на 50 м на спине

Россиянка Алина Гайфутдинова, ставшая пятой на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026, прокомментировала своё выступление.
«Таких будет очень много девочек, и чего, против них не плавать? Ничего, всё хорошо, показали быстрые секунды. Даже учитывая, что чуть хуже, чем вчера — ничего страшного, потому что до сих пор до этого момента был наш рекорд страны. Хорошо, что могу выходить на эти секунды стабильно.
Не хватает стабильности в подводной части, но у нас ещё есть время работать, так что всё хорошо. Основная проблема была не в старте, но то, на чём я обычно догоняю — сегодня не получилось. Не хватило плотности гребка, что именно пошло не так, почему не хватило — будем разбираться позже, уже на аналитике, смотреть и изучать», — передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 13 августа 2026
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