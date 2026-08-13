Российская пловчиха Гайфутдинова рассказала о своих планах на оставшуюся часть ЧЕ

Россиянка Алина Гайфутдинова, ставшая пятой на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026, назвала свои планы на остаток турнира.

«Завтра 100 м спина, в последний день женская комбинированная эстафета 4x100, крайне важная для девочек. Мы на неё настраиваемся все. Не спрашивайте, когда на кофе с круассанами, можем не успеть. После сессии надо восстанавливаться и отдыхать. Сейчас усталость будет копиться всё сильнее, значит, и времени на восстановление потребуется больше.

У нас всегда такое — фокус на соревнования, не бывало, что приезжаем в Будапешт и гуляем. Погуляли в первый день, а потом работа. Покупки? У всех разная программа, у кого-то один-два старта — и отдых, а у меня достаточно обширная программа, надо восстанавливаться. Посмотреть, на что готова сейчас, что смогу показать на сотне, потому что это крайне важная эстафета как для меня лично, так и для команды.

Мои серёжки в виде самолётика? Это мой девиз — летать над водой. Плаваю всегда тоже в них», — передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.