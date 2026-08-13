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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Вечерняя сессия
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Кирилл Пригода остался в шаге от медали на дистанции 200 м брассом на ЧЕ-2026

Кирилл Пригода остался в шаге от медали на дистанции 200 м брассом на ЧЕ-2026
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Российский пловец Кирилл Пригода стал четвёртым в финале чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026 на дистанции 200 м брассом. Он показал результат 2.09,14.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
13 августа 2026, четверг. 20:29 МСК
Окончено
1
Филип Новацкий
Великобритания
2:07.70
2
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.08
3
Лука Младенович
Австрия
+1.21

Золото выиграл британец Филип Новацкий с результатом 2.07,70. Второе место занял представитель Нидерландов Каспар Корбо (2.07,78). Бронза у австрийца Луки Младеновича (2.08,91).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. 200 м брасс. Финал

1. Филип Новацкий (Великобритания) — 2.07,70.

2. Каспар Корбо (Нидерланды) — 2.07,78.

3. Лука Младенович (Австрия) — 2.08,91.

4. Кирилл Пригода (Россия) — 2.09,14.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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