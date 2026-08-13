Кирилл Пригода остался в шаге от медали на дистанции 200 м брассом на ЧЕ-2026
Поделиться
Российский пловец Кирилл Пригода стал четвёртым в финале чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026 на дистанции 200 м брассом. Он показал результат 2.09,14.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
13 августа 2026, четверг. 20:29 МСК
Окончено
1
Филип Новацкий
Великобритания
2:07.70
2
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.08
3
Лука Младенович
Австрия
+1.21
Золото выиграл британец Филип Новацкий с результатом 2.07,70. Второе место занял представитель Нидерландов Каспар Корбо (2.07,78). Бронза у австрийца Луки Младеновича (2.08,91).
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. 200 м брасс. Финал
1. Филип Новацкий (Великобритания) — 2.07,70.
2. Каспар Корбо (Нидерланды) — 2.07,78.
3. Лука Младенович (Австрия) — 2.08,91.
4. Кирилл Пригода (Россия) — 2.09,14.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Комментарии
- 13 августа 2026
-
20:28
-
20:23
-
20:20
-
20:05
-
19:59
-
19:42
-
19:08
-
18:57
-
18:35
-
18:21
-
18:10
-
18:01
-
17:49
-
17:32
-
17:00
-
15:01
-
14:35
-
14:19
-
14:13
-
14:05
-
13:35
-
13:25
-
13:24
-
13:11
-
13:05
-
13:01
-
12:42
-
12:21
-
11:59
-
11:47
-
11:24
-
11:17
-
10:00
-
09:30
-
00:07