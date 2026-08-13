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Колесников отреагировал на два мировых рекорда от итальянки Сары Куртис

Колесников отреагировал на два мировых рекорда от итальянки Сары Куртис
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио российский пловец Климент Колесников высказался о достижении итальянки Сары Куртис. Спортсменка вчера, 12 августа, поставила мировой рекорд на 50 м на спине на чемпионате Европы. А сегодня, 13 августа, выиграла золотую медаль на этой дистанции, обновив вчерашнее время.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 50 м на спине
13 августа 2026, четверг. 19:36 МСК
Окончено
1
Сара Куртис
Италия
26.56
2
Мари-Амбр Молю
Франция
+0.50
3
Лорен Кокс
Великобритания
+0.59

– Что можете сказать об итальянке Саре Куртис, которая установила два подряд мировых рекорда в 50 м на спине у женщин?
– Что сказать… Молодец она, теперь ещё сложнее будет девочкам набирать какие-то очки World Aquatics на спине.

– Ждём теперь такой же фокус от вас?
– Хотелось бы, постараюсь, — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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