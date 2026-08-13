Колесников отреагировал на два мировых рекорда от итальянки Сары Куртис

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио российский пловец Климент Колесников высказался о достижении итальянки Сары Куртис. Спортсменка вчера, 12 августа, поставила мировой рекорд на 50 м на спине на чемпионате Европы. А сегодня, 13 августа, выиграла золотую медаль на этой дистанции, обновив вчерашнее время.

– Что можете сказать об итальянке Саре Куртис, которая установила два подряд мировых рекорда в 50 м на спине у женщин?

– Что сказать… Молодец она, теперь ещё сложнее будет девочкам набирать какие-то очки World Aquatics на спине.

– Ждём теперь такой же фокус от вас?

– Хотелось бы, постараюсь, — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.