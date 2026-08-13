15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Барбора Сееманова стала чемпионкой Европы на дистанции 200 м вольным стилем

Барбора Сееманова стала чемпионкой Европы на дистанции 200 м вольным стилем
Комментарии

Чешская пловчиха Барбора Сееманова стала чемпионкой Европы — 2026 на дистанции 200 м вольным стилем. Спортсменка показала результат 1.54,38.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 200 м вольный стиль
13 августа 2026, четверг. 20:36 МСК
Окончено
1
Барбора Сееманова
Чехия
1:54.38
2
Маррит Стенберген
Нидерланды
+0.27
3
Фрейя Констанс Колберт
Великобритания
+1.43

Второе место заняла представительница Нидерландов Маррит Стенберген с результатом 1.54,65. Тройку призёров замкнула британка Фрейя Констанс Колберт (1.55,81).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 200 м вольный стиль. Финал

1. Барбора Сееманова (Чехия) — 1.54,38.

2. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 1.54,65.

3. Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) — 1:55,81.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
Материалы по теме
Мощная история на водном ЧЕ-2026: как российский пловец обыграл легендарного британца
Мощная история на водном ЧЕ-2026: как российский пловец обыграл легендарного британца
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android