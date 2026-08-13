Барбора Сееманова стала чемпионкой Европы на дистанции 200 м вольным стилем
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Чешская пловчиха Барбора Сееманова стала чемпионкой Европы — 2026 на дистанции 200 м вольным стилем. Спортсменка показала результат 1.54,38.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 200 м вольный стиль
13 августа 2026, четверг. 20:36 МСК
Окончено
1
Барбора Сееманова
Чехия
1:54.38
2
Маррит Стенберген
Нидерланды
+0.27
3
Фрейя Констанс Колберт
Великобритания
+1.43
Второе место заняла представительница Нидерландов Маррит Стенберген с результатом 1.54,65. Тройку призёров замкнула британка Фрейя Констанс Колберт (1.55,81).
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 200 м вольный стиль. Финал
1. Барбора Сееманова (Чехия) — 1.54,38.
2. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 1.54,65.
3. Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) — 1:55,81.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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