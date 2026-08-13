Барбора Сееманова стала чемпионкой Европы на дистанции 200 м вольным стилем

Чешская пловчиха Барбора Сееманова стала чемпионкой Европы — 2026 на дистанции 200 м вольным стилем. Спортсменка показала результат 1.54,38.

Второе место заняла представительница Нидерландов Маррит Стенберген с результатом 1.54,65. Тройку призёров замкнула британка Фрейя Констанс Колберт (1.55,81).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 200 м вольный стиль. Финал

1. Барбора Сееманова (Чехия) — 1.54,38.

2. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 1.54,65.

3. Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) — 1:55,81.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.