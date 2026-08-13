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Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4х100 вольным стилем на ЧЕ

Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4х100 вольным стилем на ЧЕ
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Мужская сборная России стала второй в эстафете 4х100 вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Команда в составе Ивана Гирёва, Василия Кукушкина, Александра Щёголева и Егора Корнева показала результат 3.10,12. От победы россиян отделило всего девять сотых секунды.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
13 августа 2026, четверг. 20:43 МСК
Окончено
1
Венгрия
2
Россия
3
Хорватия

Первое место заняла сборная Венгрии с результатом 3.10,03. Тройку призёров замкнула Хорватия (3.11,08).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. Эстафета 4х100 вольный стиль. Финал

1. Венгрия — 3.10,03.

2. Россия (Иван Гирёв, Василий Кукушкин, Александр Щёголев, Егор Корнев) — 3.10,12.

3. Хорватия — 3.11,08.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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