Ильтерякова и Борисова вышли в финалы ЧМ в упражнениях с булавами и лентой

Россиянки София Ильтерякова и Мария Борисова выступили в квалификации чемпионата мира по художественной гимнастике — 2026. Спортсменкам удалось выйти в финал в упражнениях с булавами и лентой.

В финал упражнений с булавами Ильтерякова пробилась с первого места с результатом 29,30 балла. Борисова стала третьей, получив 29,05 балла.

С лентой Мария набрала 29,00 балла и заняла второе место. София стала шестой, получив от судей 29,05 балла.

Стоит отметить, что олимпийская чемпионка 2024 года представительница Германии Дарья Варфоломеев не попала в финал в упражнениях с булавами.

Финалы соревнований состоятся 16 августа. ЧМ по художественной гимнастике проходит во Франкфурте-на-Майне, Германия.