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Чикунова: дома хотелось бы больше конкуренции, думаю, может, с мужчинами плавать

Чикунова: дома хотелось бы больше конкуренции, думаю, может, с мужчинами плавать
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Российская пловчиха Евгения Чикунова, ставшая первой в полуфинальном заплыве 200 м брассом на чемпионате Европы, высказалась о своём выступлении.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 200 м брасс. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 20:07 МСК
Окончено

«Хотелось, чтобы и дома было больше конкуренции, думаю, может, в мужских заплывах плавать. Хочется, чтобы не скукоживаться сразу, видя, что меня обгоняют. Я, конечно, и не скукоживаюсь, но мне это непривычно.

Я очень быстро плыву, уже на первой сотне могу везти две секунды. А здесь мне минимум секунду везут. Сама с собой, очевидно, и сейчас выходя на старт, я не ориентировалась на британку Эванс. В любом случае это всё равно другое.

Заплыв с Пригодой? С Кириллом я заплачу, как после старта уже корпус проигрываю, мне будет очень грустно», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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