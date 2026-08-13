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Чикунова: в Сингапуре ударило по морали, что я не догнала Кейт Дугласс

Чикунова: в Сингапуре ударило по морали, что я не догнала Кейт Дугласс
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Российская пловчиха Евгения Чикунова, ставшая первой в полуфинальном заплыве 200 м брассом на чемпионате Европы, вспомнила чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 200 м брасс. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 20:07 МСК
Окончено

«Хотелось доказать, что я всё равно могу реабилитироваться, в Сингапуре ударило по морали, что я не догнала Кейт Дугласс, поэтому здесь… Могу много разгонять, воздуха кидать, что я здесь последний полтинник втопила и выиграла. Но это полуфинал, а не финал. Поэтому будем с новыми силами готовиться к финалу.

Параллельно следить за соревнованиями тихоокеанского чемпионата — это так себе история, но в любом случае буду смотреть по возможности. Приятно обыграть заочно Дугласс? Будет приятно просто доплыть — и доплыть хорошо», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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