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Чикунова высказалась о своём настрое на финал на 200 м брассом на ЧЕ в Париже

Чикунова высказалась о своём настрое на финал на 200 м брассом на ЧЕ в Париже
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Рекордсменка мира российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о своём настрое на финал чемпионата Европы на дистанции 200 м брассом.

«Всё нормально, хорошо. Рада, что плыла с британкой. Непривычно плыть в конкуренции, видеть, как идёт первая сотня… Мне грустно становится сразу. Как и всегда, ориентируемся на вторую половину, пока всё нормально.

Как минимум жду очень интересный заплыв в финале, очень хочется подходить к нему в полной боевой готовности, именно к этому мы сейчас и будем со всей командой стремиться, чтобы меня по максимуму восстановить и уже показывать завтра всё, что есть», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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