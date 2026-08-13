Пригода объяснил, почему не смог выиграть медаль на дистанции 200 м брассом на ЧЕ

Российский пловец Кирилл Пригода, ставший четвёртым в финале чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026 на дистанции 200 м брассом, рассказал, из-за чего упустил медаль.

«Анализируя эту дистанцию, я, конечно, ставил перед собой задачу попадать во все повороты, потому что первые два отрезка у меня не задались, в повороты я не попал, а это один из моих основных козырей.

В этот раз вроде бы попадал, но, видимо, из-за того, что увлёкся прицеливанием на поворотах, потерял импульс на ходу дистанции. Поэтому одно могу сказать: в этом сезоне на 200-метровке я был слабо готов. Как бы звёзд с неба не хватал, видимо, сбросил темп по сравнению с прошлым годом», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.