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Пригода объяснил, почему не смог выиграть медаль на дистанции 200 м брассом на ЧЕ

Пригода объяснил, почему не смог выиграть медаль на дистанции 200 м брассом на ЧЕ
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Российский пловец Кирилл Пригода, ставший четвёртым в финале чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026 на дистанции 200 м брассом, рассказал, из-за чего упустил медаль.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
13 августа 2026, четверг. 20:29 МСК
Окончено
1
Филип Новацкий
Великобритания
2:07.70
2
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.08
3
Лука Младенович
Австрия
+1.21

«Анализируя эту дистанцию, я, конечно, ставил перед собой задачу попадать во все повороты, потому что первые два отрезка у меня не задались, в повороты я не попал, а это один из моих основных козырей.

В этот раз вроде бы попадал, но, видимо, из-за того, что увлёкся прицеливанием на поворотах, потерял импульс на ходу дистанции. Поэтому одно могу сказать: в этом сезоне на 200-метровке я был слабо готов. Как бы звёзд с неба не хватал, видимо, сбросил темп по сравнению с прошлым годом», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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