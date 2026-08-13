Пригода объяснил, почему не смог выиграть медаль на дистанции 200 м брассом на ЧЕ
Поделиться
Российский пловец Кирилл Пригода, ставший четвёртым в финале чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026 на дистанции 200 м брассом, рассказал, из-за чего упустил медаль.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
13 августа 2026, четверг. 20:29 МСК
Окончено
1
Филип Новацкий
Великобритания
2:07.70
2
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.08
3
Лука Младенович
Австрия
+1.21
«Анализируя эту дистанцию, я, конечно, ставил перед собой задачу попадать во все повороты, потому что первые два отрезка у меня не задались, в повороты я не попал, а это один из моих основных козырей.
В этот раз вроде бы попадал, но, видимо, из-за того, что увлёкся прицеливанием на поворотах, потерял импульс на ходу дистанции. Поэтому одно могу сказать: в этом сезоне на 200-метровке я был слабо готов. Как бы звёзд с неба не хватал, видимо, сбросил темп по сравнению с прошлым годом», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Комментарии
- 13 августа 2026
-
22:35
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:03
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:52
-
21:47
-
21:36
-
21:23
-
21:22
-
21:21
-
21:18
-
21:18
-
21:16
-
21:13
-
21:12
-
20:58
-
20:49
-
20:40
-
20:28
-
20:23
-
20:20
-
20:05
-
19:59
-
19:42
-
19:08
-
18:57
-
18:35
-
18:21
-
18:10