Пригода: то, что мы видим в бассейне — это карточный домик, последние две карты

Российский пловец Кирилл Пригода высказался о своём заплыве на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.
Ранее Кирилл стал четвёртым, показав результат 2.09,14.
«Скажу так: я человек, который учится на ошибках. Сегодня я их допустил, завтра буду стараться вернуться сильнее, лучше и внимательнее. В чём именно заключалась ошибка? Это ещё предстоит узнать, пообщавшись с тренером и командой, с которой мы вместе готовимся. Прямо сейчас сказать не могу.
То, что мы видим в бассейне — это, знаете, как карточный домик, последние две карты. Всё, что мы показываем — это лишь верхушка. А весь остальной фундамент — нужно сидеть, думать, анализировать и искать ошибки.
Где-то, наверное, я ленился, так скажем, где-то просчитался, а где-то, наоборот, слишком увлёкся и позволил себе лишнего», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 13 августа 2026
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