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Пригода: то, что мы видим в бассейне — это карточный домик, последние две карты

Пригода: то, что мы видим в бассейне — это карточный домик, последние две карты
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Российский пловец Кирилл Пригода высказался о своём заплыве на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее Кирилл стал четвёртым, показав результат 2.09,14.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
13 августа 2026, четверг. 20:29 МСК
Окончено
1
Филип Новацкий
Великобритания
2:07.70
2
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.08
3
Лука Младенович
Австрия
+1.21

«Скажу так: я человек, который учится на ошибках. Сегодня я их допустил, завтра буду стараться вернуться сильнее, лучше и внимательнее. В чём именно заключалась ошибка? Это ещё предстоит узнать, пообщавшись с тренером и командой, с которой мы вместе готовимся. Прямо сейчас сказать не могу.

То, что мы видим в бассейне — это, знаете, как карточный домик, последние две карты. Всё, что мы показываем — это лишь верхушка. А весь остальной фундамент — нужно сидеть, думать, анализировать и искать ошибки.

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Где-то, наверное, я ленился, так скажем, где-то просчитался, а где-то, наоборот, слишком увлёкся и позволил себе лишнего», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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